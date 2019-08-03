PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Ед Ширан побив світовий рекорд зі зборів фанів на гастролях

Гастролі Еда Ширана стануть найбільш відвідуваними в історії – на них уже продано понад 8,5 млн квитків у 43 країнах.

Ед Ширан побив світовий рекорд зі зборів фанів на гастролях

Гастрольний тур Divide британського музиканта Еда Ширана став найбільш прибутковим за всю історію шоу-бізнесу, побивши рекорд групи U2.

Ширан вже заробив $736 млн за 12 концертів до закінчення туру, який розпочався в березні 2017 року, а завершиться в серпні цього року в Іпсвічі. Попередній рекорд у $735 млн встановила група U2 вісім років тому.

Коли гастролі Ширана закінчаться, то вони стануть найбільш відвідуваними в історії – на них уже продано понад 8,5 млн квитків у 43 країнах.

– Спасибі всім і кожному, хто прийшов на шоу. Залишилося 12 концертів, я ніколи цього не забуду, – написав Ед.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos)

Читайте:  I Don’t Care: Ед Ширан і Джастін Бібер презентували спільну пісню

Тур Еда Ширана Divide передбачає проведення 255 концертів.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер і Ед Ширан у Forbes очолили рейтинг найбагатших зірок.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка