Гастролі Еда Ширана стануть найбільш відвідуваними в історії – на них уже продано понад 8,5 млн квитків у 43 країнах.
Гастрольний тур Divide британського музиканта Еда Ширана став найбільш прибутковим за всю історію шоу-бізнесу, побивши рекорд групи U2.
Ширан вже заробив $736 млн за 12 концертів до закінчення туру, який розпочався в березні 2017 року, а завершиться в серпні цього року в Іпсвічі. Попередній рекорд у $735 млн встановила група U2 вісім років тому.
Коли гастролі Ширана закінчаться, то вони стануть найбільш відвідуваними в історії – на них уже продано понад 8,5 млн квитків у 43 країнах.
– Спасибі всім і кожному, хто прийшов на шоу. Залишилося 12 концертів, я ніколи цього не забуду, – написав Ед.
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Тур Еда Ширана Divide передбачає проведення 255 концертів.
Нагадаємо, Кайлі Дженнер і Ед Ширан у Forbes очолили рейтинг найбагатших зірок.