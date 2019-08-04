Співак-шансоньє Віллі Токарєв помер на 84 році життя. Чим запам’ятався музикант – читайте в матеріалі.

Віллі Токарєв народився 11 листопада 1934 року в Адигеї. Спочатку він жив у Каспійську, а потім перебрався до Ленінграда, де закінчив музичне училище при консерваторії імені Римського-Корсакова з класу контрабаса.

Пізніше працював у ансамблі Дружба Олександра Броневицького зі співачкою Едітою П’єхою.

У 1974 році Токарєв емігрував у США. Там він працював листоношею і таксистом, а потім почав співати. Через п’ять років музикант випустив першу платівку, після чого почав виступати з концертами у російськомовних ресторанах Нью-Йорка.

У 1990-х музикант повернувся в Москву.

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Найвідоміші пісні Віллі Токарєва

Віллі Токарєв був автором пісень Хто винен? Анатолія Корольова, Дощ Едіти П’єхи. Популярність здобув завдяки одній з перших композиції Мурманчаночка, яку виконав особисто.

До найвідоміших пісень Віллі Токарєва належать Хмарочоси, Над Гудзоном, Нью-Йоркський таксист, Рибальська, Ми в житті зустрілися.

Мурманчаночка

Хмарочоси

Ми в житті зустрілися

Нагадаємо, Віллі Токарєв помер у Москві у віці 84 роки.

Фото: willitokarev