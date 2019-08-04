Прем’єри фільмів на літо 2019 в Україні мають, чим дивувати. Факти ICTV зібрали найочікуваніші новинки серпня в одному матеріалі.

Цьогоріч серпень, на диво, приніс велику кількість прем’єр фільмів, а також зібрав пул відомих акторів.

Серед такого різноманіття ви точно знайдете собі щось до смаку.

А ми у кінотеатрі будемо постійними відвідувачами, не пропустимо жодної стрічки зі списку та писатимемо рецензії для вас на найпопулярніші роботи.

Отже, на що ж піти у кіно у серпні 2019 року.

1 серпня

Форсаж: Гоббс та Шоу

З першого ж дня місяця на екрани потужно увірвався спін-оф Форсажу.

Всього три головні аргументи на користь фільму: Двейн (Скала) Джонсон, Джейсон Стейтем і Ідріс Ельба.

А якщо серйозно, то окрім м’язистого акторського складу, на вас чекає крутий адаптований переклад, смішні діалоги і, звичайно, видовищні автомобільні і бойові сцени.

Жанр: бойовик, пригоди

Країна: США, Велика Британія

Режисер: Девід Літч

8 серпня

Angry Birds у кіно 2

Комедійні тваринки захоплять і діток, і дорослих.

Цього разу вони об’єднаються, щоб урятувати свій дім, але навіть така серйозна місія буде оповита гумором.

Жанр: комедія, мультфільм, пригоди, сімейний

Країни: Фінляндія, США

Режисер: Туроп Ван Орман

Страшні історії для розповіді у темряві

Історії із книги жахів, яку знаходить молодь у закинутому будинку, починають оживати.

Творці фільму обіцяють, що буде моторошно, не ходіть самі у кіно на цю стрічку.

Жанр: жахи, трилер

Країна: США

Режисер: Андре Овредал

Королеви криміналу

Бойовик для жінок і про жінок. Три домогосподарки почали керувати ірландською мафією, коли їх чоловіків ФБР запроторило до в’язниці.

Цікаво подивитися на Меліссу МакКарті у серйозній ролі.

Жанри: бойовик, драма, кримінал

Країна: США

Режисер: Андреа Берлофф

Смерть та життя Джона Ф. Донована

На цей фільм потрібно піти хоча б через акторський склад.

У головній ролі Кіт Герінгтон, якого усі знають за роллю Джона Сноу у Грі престолів.

Крім того, на екрані будуть чарівні Наталі Портман, Емілі Гемпшир, Кеті Бейтс, Сьюзан Сарандон та Тенді Ньютон.

Фільм про те, як 11-річна дитина листувалася з американською зіркою, але їх переписка потрапила на широкий загал.

Громадськість, звичайно ж, почала знаходити у листах дивні деталі.

Жанр: драма

Країни: Канада, Велика Британія

Режисер: Ксав’є Долан

15 серпня

Одного разу в… Голлівуді

Знаємо, що ви чекали цей фільм. Ми теж.

І не лише тому, що у стрічці разом гратимуть Лео Ді Капріо, Бред Піт, Марго Роббі, Аль Пачіно, Курс Рассел – ух!

Головна причина – дев’ятий фільм від легендарного режисера Квентіна Торонтіно. Ще й про Голлівуд.

Це Роял-флеш, але у світі кіно.

А ще Квентін назвав Лео і Бреда “кращим зірковим дуетом з часів Роберта Редфорда і Пола Ньюмана (Афера. 1973)

Жанр: драма, комедія

Країни: Велика Британія, США

Режисер: Квентін Тарантіно

22 серпня

Падіння янгола

Сексуальний Джерард Батлер у своїй незмінній ролі серйозного чоловіка, який рятує світ.

Але як і у першій частині – Падіння Олімпу – мова йтиметься про президента США, а не планету.

Цього разу охоронця президента підставляють і він самотужки намагається знайти правду.

Жанр: бойовик

Країна: США

Режисер: Рік Роман Во

Гра в хованки

Фільм жахів з дивним сценарієм, але це щось новеньке.

Щасливі молодята після весілля їдуть знайомитися з родиною чоловіка, але ексцентричні родичі влаштовують на дівчину полювання, оскільки вірять, що якщо не принесуть її в жертву, їх спіткає жахлива біда.

Жанри: детектив, жахи, трилер

Країна: США

Режисери: Меттью Беттінеллі, Тайлер Джиллетт

Поліна і таємниця кіностудії

Сходити на це кіно варто не лише, щоб підтримати вітчизняне, але й через те, що разом з головною героїнею Полінкою Печененко грає Василь Вірастюк і Жан Рено.

Ось таке незвичне поєднання.

У стрічці дівчинка намагається дізнатися правду про свою родину і потрапляє у чарівний світ кіностудії, де стикається з небезпекою і пригодами.

Жанри: пригоди, фентезі

Країни: Україна, Бельгія, Франція

Режисер: Оліас Барко

Дійсно, цього місяця вистачає довгоочікуваних фільмів, на які можна піти у кінотеатр.

Дозвольте собі відпочити від буденності і зануритися у світ кінематографу.

А Факти ICTV завчасно видаватимуть вам рецензії на фільми. Слідкуйте!

Валерія Маліцька

Фото: IMDb