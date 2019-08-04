Прем’єри фільмів на літо 2019 в Україні мають, чим дивувати. Факти ICTV зібрали найочікуваніші новинки серпня в одному матеріалі.
Цьогоріч серпень, на диво, приніс велику кількість прем’єр фільмів, а також зібрав пул відомих акторів.
Серед такого різноманіття ви точно знайдете собі щось до смаку.
А ми у кінотеатрі будемо постійними відвідувачами, не пропустимо жодної стрічки зі списку та писатимемо рецензії для вас на найпопулярніші роботи.
Отже, на що ж піти у кіно у серпні 2019 року.
1 серпня
Форсаж: Гоббс та Шоу
З першого ж дня місяця на екрани потужно увірвався спін-оф Форсажу.
Всього три головні аргументи на користь фільму: Двейн (Скала) Джонсон, Джейсон Стейтем і Ідріс Ельба.
А якщо серйозно, то окрім м’язистого акторського складу, на вас чекає крутий адаптований переклад, смішні діалоги і, звичайно, видовищні автомобільні і бойові сцени.
Жанр: бойовик, пригоди
Країна: США, Велика Британія
Режисер: Девід ЛітчЧитайте: Рецензія на фільм Форсаж: Гоббс та Шоу. Добра сварка врятує світ. Найгучніші прем'єри червня: на що піти в кіно На будь-який смак! Найкращі кінопрем’єри травня 2019 в Україні
8 серпня
Angry Birds у кіно 2
Комедійні тваринки захоплять і діток, і дорослих.
Цього разу вони об’єднаються, щоб урятувати свій дім, але навіть така серйозна місія буде оповита гумором.
Жанр: комедія, мультфільм, пригоди, сімейний
Країни: Фінляндія, США
Режисер: Туроп Ван Орман
Страшні історії для розповіді у темряві
Історії із книги жахів, яку знаходить молодь у закинутому будинку, починають оживати.
Творці фільму обіцяють, що буде моторошно, не ходіть самі у кіно на цю стрічку.
Жанр: жахи, трилер
Країна: США
Режисер: Андре Овредал
Королеви криміналу
Бойовик для жінок і про жінок. Три домогосподарки почали керувати ірландською мафією, коли їх чоловіків ФБР запроторило до в’язниці.
Цікаво подивитися на Меліссу МакКарті у серйозній ролі.
Жанри: бойовик, драма, кримінал
Країна: США
Режисер: Андреа Берлофф
Смерть та життя Джона Ф. Донована
На цей фільм потрібно піти хоча б через акторський склад.
У головній ролі Кіт Герінгтон, якого усі знають за роллю Джона Сноу у Грі престолів.
Крім того, на екрані будуть чарівні Наталі Портман, Емілі Гемпшир, Кеті Бейтс, Сьюзан Сарандон та Тенді Ньютон.
Фільм про те, як 11-річна дитина листувалася з американською зіркою, але їх переписка потрапила на широкий загал.
Громадськість, звичайно ж, почала знаходити у листах дивні деталі.
Жанр: драма
Країни: Канада, Велика Британія
Режисер: Ксав’є Долан
15 серпня
Одного разу в… Голлівуді
Знаємо, що ви чекали цей фільм. Ми теж.
І не лише тому, що у стрічці разом гратимуть Лео Ді Капріо, Бред Піт, Марго Роббі, Аль Пачіно, Курс Рассел – ух!
Головна причина – дев’ятий фільм від легендарного режисера Квентіна Торонтіно. Ще й про Голлівуд.
Це Роял-флеш, але у світі кіно.
А ще Квентін назвав Лео і Бреда “кращим зірковим дуетом з часів Роберта Редфорда і Пола Ньюмана (Афера. 1973)
Жанр: драма, комедія
Країни: Велика Британія, США
Режисер: Квентін Тарантіно
22 серпня
Падіння янгола
Сексуальний Джерард Батлер у своїй незмінній ролі серйозного чоловіка, який рятує світ.
Але як і у першій частині – Падіння Олімпу – мова йтиметься про президента США, а не планету.
Цього разу охоронця президента підставляють і він самотужки намагається знайти правду.
Жанр: бойовик
Країна: США
Режисер: Рік Роман Во
Гра в хованки
Фільм жахів з дивним сценарієм, але це щось новеньке.
Щасливі молодята після весілля їдуть знайомитися з родиною чоловіка, але ексцентричні родичі влаштовують на дівчину полювання, оскільки вірять, що якщо не принесуть її в жертву, їх спіткає жахлива біда.
Жанри: детектив, жахи, трилер
Країна: США
Режисери: Меттью Беттінеллі, Тайлер Джиллетт
Поліна і таємниця кіностудії
Сходити на це кіно варто не лише, щоб підтримати вітчизняне, але й через те, що разом з головною героїнею Полінкою Печененко грає Василь Вірастюк і Жан Рено.
Ось таке незвичне поєднання.
У стрічці дівчинка намагається дізнатися правду про свою родину і потрапляє у чарівний світ кіностудії, де стикається з небезпекою і пригодами.
Жанри: пригоди, фентезі
Країни: Україна, Бельгія, Франція
Режисер: Оліас Барко
Дійсно, цього місяця вистачає довгоочікуваних фільмів, на які можна піти у кінотеатр.
Дозвольте собі відпочити від буденності і зануритися у світ кінематографу.
А Факти ICTV завчасно видаватимуть вам рецензії на фільми. Слідкуйте!
Валерія Маліцька
Фото: IMDb