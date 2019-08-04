Відомий радянський музикант і співак Віллі Токарєв помер у віці 84 роки.
Відомий російський співак-шансонье Віллі Токарєв помер у віці 84 роки.
Про його смерть повідомив народний артист Росії Микола Тамразов, який дізнався про це від родини співака.
Причина смерті наразі невідома.
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Віллі Токарєв був автором і виконавцем пісень у жанрі російського шансону. У 1974 році він переїхав з СРСР до США, а в 90-х повернувся в Росію.
Серед найвідоміших пісень Токарєва – Хмарочоси, Журавлі, А життя завжди прекрасне.
Раніше Факти ICTV писали про смерть Романа Вірастюка – відомого спортсмена.
Джерело: Ехо Москви
Фото: Віллі Токарєв
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