Відомий радянський музикант і співак Віллі Токарєв помер у віці 84 роки.

Відомий російський співак-шансонье Віллі Токарєв помер у віці 84 роки.

Про його смерть повідомив народний артист Росії Микола Тамразов, який дізнався про це від родини співака.

Причина смерті наразі невідома.

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Віллі Токарєв був автором і виконавцем пісень у жанрі російського шансону. У 1974 році він переїхав з СРСР до США, а в 90-х повернувся в Росію.

Серед найвідоміших пісень Токарєва – Хмарочоси, Журавлі, А життя завжди прекрасне.

Раніше Факти ICTV писали про смерть Романа Вірастюка – відомого спортсмена.

Джерело: Ехо Москви

Фото: Віллі Токарєв