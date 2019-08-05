Ешлі Бенсон таємно одружилася зі знаменитою актрисою Карою Делевінь. Що поширює в Instagram американська кіноактриса читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Модель і актриса Кара Делевінь та її кохана Ешлі Бенсон стали стали подружжям у Лас-Вегасі.
Факти ICTV дізналися, що публікує в Instagram Ешлі Бенсон і чи були там натяки на весілля.
Варто зауважити, що в Ешлі майже 20 млн підписників, яких вона регулярно тішить новими світлинами. Зараз там опубліковано вже понад 2,1 тис. фото – це світлини з фотосесій, з особистого життя, селфі з іншими знаменитостями і кадри з улюблених фільмів чи серіалів.
Читайте: Кара Делевінь і Ешлі Бенсон таємно одружилися
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