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Ешлі Бенсон вийшла заміж: що постить в Instagram дружина Кари Делевінь

Ешлі Бенсон таємно одружилася зі знаменитою актрисою Карою Делевінь. Що поширює в Instagram американська кіноактриса читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ешлі Бенсон вийшла заміж: що постить в Instagram дружина Кари Делевінь

Модель і актриса Кара Делевінь та її кохана Ешлі Бенсон стали стали подружжям у Лас-Вегасі.

Факти ICTV дізналися, що публікує в Instagram Ешлі Бенсон і чи були там натяки на весілля.

Варто зауважити, що в Ешлі майже 20 млн підписників, яких вона регулярно тішить новими світлинами. Зараз там опубліковано вже понад 2,1 тис. фото – це світлини з фотосесій, з особистого життя, селфі з іншими знаменитостями і кадри з улюблених фільмів чи серіалів.

Читайте: Кара Делевінь і Ешлі Бенсон таємно одружилися

Фото: Dreamstime

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