Кара Делевінь і Ешлі Бенсон зіграли весілля в одній з каплиць у Лас-Вегасі.

Відома модель Кара Делевінь і американська актриса Ешлі Бенсон таємно одружилися. Весілля вони зіграли на вихідних в одній з каплиць Лас-Вегаса.

Церемонія була досить скромною і обійшлася зіркам всього лише у $300. На весілля були запрошені близькі друзі пари. Серед зіркових гостей Шарліз Терон, Софі Тернер і брати Джонас.

Цікаво, що дівчата були не у білих, як передбачає традиція, а у чорних нарядах. Ешлі несла букет нареченої.

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Після одруження дівчата зробили невелику фотосесію у рожевому Кадилаку. Продовжили святкування вже у готелі.

До речі, британська акторка, виконавиця ролі Санси Старк в серіалі Гра престолів Софі Тернер опублікувала перше фото з весілля.