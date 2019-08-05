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Каракум: Гриби презентували новий кліп

Український гурт Гриби випустив новий кліп Каракум.

Grebz - Каракум

Гриби випустили кліп на пісню Каракум. Це друге відео за більш ніж дворічне мовчання гурту.

У кліпі репери Симптом і 4atty aka Tilla гуляють по джунглях з мачете, їздять на джипі і танцюють з дівчатами біля багаття.

Читайте: Екс-учасник Грибів Бардаш публічно звинуватив дружину Луну у зраді

Відео вже набрало понад 150 тис. переглядів.

Нагадаємо, 22 липня український гурт Гриби випустив нову пісню і кліп Контракти.

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