Дженніфер Лопес у Москві виступила з сольним концертом It’s my party на відкритому стадіоні ВТБ-Арена.

Концерт Дженніфер Лопес у Москві вразив прихильників не лише танцювальними шоу, а й відвертими образами в облягаючому одязі з блискітками.

Зірка з’явилася на стадіоні ВТБ-Арена у сексуальному відкритому одязі. Це незважаючи на те, що в день концерту було всього +8.

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Дженніфер Лопес настільки гаряче запалювала у Москві, що під час одного з номерів одяг зірки не витримав і тріснув.

До слова, під час концерту Джей Ло змінила кілька вражаючих образів, а шанувальники не переставали захоплюватися її приголомшливою формою. Адже в липні зірка відсвяткувала 50-річчя.

Закінчився концерт Дженніфер Лопес у Москві дуетом з 11-річною донькою Еммою. Разом вони виконали пісню Titanium.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV публікували найкращі образи і кліпи Дженніфер Лопес.

Фото: Дженніфер Лопес