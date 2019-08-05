Всесвітньовідомий американський бренд Victoria’s Secret вперше буде співпрацювати з моделлю трансгендером.

Бренд жіночої білизни Victoria’s Secret вперше буде працювати з моделлю-трансгендером.

22-річна бразилійка Валентина Сампайо знімається в рекламній кампанії молодіжної лінії бренду Pink. Кадрами з закулісся зйомки вона поділилася в своєму Instagram.

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Сампайо раніше увійшла в історію моди як перша транс-жінка, яка з’явилася на обкладинці Vogue.

Валентина народилася хлопчиком, але вже з 8 років почала себе відчувати некомфортно. У 12 років психолог допоміг Сампайо прийти до висновку, що вона жінка.

Нагадаємо, модель Шаніна Шейк заявила, що Victoria`s Secret Fashion Show у 2019 році скасовується.