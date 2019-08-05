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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Від друга на ювілей: Білик подарували Tesla Model 3

Співачці Ірині Білик на ювілей знайомства друг подарував електрокар Tesla Model 3.

Від друга на ювілей: Білик подарували Tesla Model 3

Українській співачці Ірині Білик подарували електрокар Tesla Model 3.

Дорогий подарунок Білик зробив її друг, з яким, за словами артистки, вона знайома вже 30 років. Саме в день ювілею знайомства співачка і отримала розкішне авто.

– Я від щирого серця хочу подякувати тобі за цей нереально крутий подарунок, за підтримку, доброту і мої щасливі посмішки, – підписала Білик знімок із подарунком.

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Зазначимо, що електромобіль Tesla Model 3 2019 року випуску в Україні коштує від $55 тис.

До слова, Факти ICTV писали, як зворушливо Білик з її 49-річчям привітав її чоловік Аслан Ахмадов.

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