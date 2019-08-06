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Хайді Клум топлес відпочиває на пляжі з новим чоловіком

Німецьку супермодель Хайді Клум сфотографували топлес під час відпочинку на пляжі.

хайди клум

Хайді Клум сфотографували з оголеними грудьми на пляжі.

46-річна модель засмагала на березі моря зі своїм чоловіком Томом Кауліцом.

Читайте: Хайді Клум танцює в білизні на шпильках

Пара відпочивала в оточенні друзів.

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Хайді Клум топлес відпочиває на пляжі з новим чоловіком / 4 фотографии

Раніше повідомлялося, що Хайді Клум вагітна п’ятою дитиною.

Фото: redcarpetmood

Фото: Dreamstime

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