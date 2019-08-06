На серпень припадає самий розпал відпусток не тільки у простих людей, але і у зірок шоу-бізнесу.

Зірки світового та вітчизняного шоу-бізнесу масово пішли у відпустку.

Багато хто думає, що селебріті відпочивають постійно, але це не так. Безумовно, у них є концерти в теплих країнах, але відпочинком це назвати складно.

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Коли в щільному графіку вдається знайти сім днів без виступів – це вже відпустка і, тому, зібравши валізи, всі поспішають до моря.

Деякі зірки продовжують ділиться з шанувальниками фото в купальниках на тлі пляжу та пальм.

Факти ICTV зібрали фото найпопулярніших зірок українського шоу-бізу і світових знаменитостей, які показали свої знімки з відпочинку.

Фото: kamenskux, nadyadorofeeva, polyakovamusic

Фото: kyliejenner, annasedokova, kimkardashian