Популярна українська співачка Оля Полякова відреагувала на інцидент з афішею її концерту в Чернівцях.
У Чернівцях жінка похилого віку маркером замалювала афішу концерту Олі Полякової, на якій було написано Королева ночі, а стало Корова ночі.
Співачка з властивою їй іронією відреагувала на ситуацію.
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Полякова в Instagram опублікувала відео інциденту, підписавши його: Впізнали цю переодягнену артистку?
Підписники активно почали обговорювати це.
Корова ночі: Оля Полякова відповіла бабці-хейтерші / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що співачці Ірині Білик на ювілей знайомства друг подарував електрокар Tesla Model 3.
Фото: polyakovamusic
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