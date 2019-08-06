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Корова ночі: Оля Полякова відповіла бабці-хейтерші

Популярна українська співачка Оля Полякова відреагувала на інцидент з афішею її концерту в Чернівцях.

Корова ночі: Оля Полякова відповіла бабці-хейтерші

У Чернівцях жінка похилого віку маркером замалювала афішу концерту Олі Полякової, на якій було написано Королева ночі, а стало Корова ночі.

Співачка з властивою їй іронією відреагувала на ситуацію.

Читайте: Полякова презентувала нову пісню Звонила

Полякова в Instagram опублікувала відео інциденту, підписавши його: Впізнали цю переодягнену артистку?

Підписники активно почали обговорювати це.

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Корова ночі: Оля Полякова відповіла бабці-хейтерші / 5 фотографий

Раніше Факти ICTV писали, що співачці Ірині Білик на ювілей знайомства друг подарував електрокар Tesla Model 3.

Фото: polyakovamusic

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