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Померла письменниця Тоні Моррісон

Померла Нобелівський лауреат, письменниця Тоні Моррісон.

Померла письменниця Тоні Моррісон

Нобелівський лауреат, письменниця Тоні Моррісон померла у віці 88 років.

Найвідоміший роман письменниці – Кохана. Це перший бестселер, який був удостоєний Пулітцерівскої премії у 1988 році, а згодом став головною підставою для присудження письменниці Нобелівської премії з літератури у 1993 році.

До речі, Тоні Моррісон була першою темношкірою жінкою, яка отримала Нобелівську премію з літератури.

Читайте: Помер композитор Сергій Березін

Крім того, 29 травня 2012 року Тоні Моррісон була нагороджена президентською медаллю Свободи.

Останній роман письменниці Боже, бережи моє дитя вийшов у 2015 році.

Раніше Факти ICTV писали про смерть співака Віллі Токарєва.

Джерело: The Associated Press

Фото: Dreamstime

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