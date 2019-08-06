Померла Нобелівський лауреат, письменниця Тоні Моррісон.
Нобелівський лауреат, письменниця Тоні Моррісон померла у віці 88 років.
Найвідоміший роман письменниці – Кохана. Це перший бестселер, який був удостоєний Пулітцерівскої премії у 1988 році, а згодом став головною підставою для присудження письменниці Нобелівської премії з літератури у 1993 році.
До речі, Тоні Моррісон була першою темношкірою жінкою, яка отримала Нобелівську премію з літератури.
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Крім того, 29 травня 2012 року Тоні Моррісон була нагороджена президентською медаллю Свободи.
Останній роман письменниці Боже, бережи моє дитя вийшов у 2015 році.
Раніше Факти ICTV писали про смерть співака Віллі Токарєва.
Джерело: The Associated Press
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