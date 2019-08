Американська метал-група Slipknot представила вертикальне музичне відео на композицію Birth Of The Cruel.

Slipknot презентувала вертикальне відео на пісню Birth Of The Cruel. Сингл увійде в нову платівку колективу We Are Not Your Kind, реліз якої запланований на 9 серпня.

Новий ролик дає можливість ще раз поглянути на маски кожного учасника колективу.

Відео уже зібрало більше мільйона переглядів.

