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Slipknot представили вертикальний кліп на пісню Birth Of The Cruel

Американська метал-група Slipknot представила вертикальне музичне відео на композицію Birth Of The Cruel.

Slipknot представили вертикальний кліп на пісню Birth Of The Cruel

Slipknot презентувала вертикальне відео на пісню Birth Of The Cruel. Сингл увійде в нову платівку колективу We Are Not Your Kind, реліз якої запланований на 9 серпня.

Новий ролик дає можливість ще раз поглянути на маски кожного учасника колективу.

Відео уже зібрало більше мільйона переглядів.

Читайте: Rammstein презентували новий альбом

До слова, раніше Rammstein випустив кліп на пісню Deutschland.

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