Американська співачка Тейлор Свіфт запросила фанатів у свій будинок в Лондоні і дала послухати її новий альбом Lover.
Тейлор Свіфт запросила шанувальників у свій будинок в Лондоні і дала послухати новий альбом Lover, який повинен вийти 23 серпня.
Вечірка відбулася в п’ятницю, 2 серпня, за три тижні до офіційного виходу альбому.
Фанати поділилися враженнями в соцмережах. Вони створили спеціальний хештег і постили знімки в компанії Свіфт.
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Співачка пригощала гостей печивом у формі сердець і незвичайними M&M’s.
Шанувальники відзначили, що альбом Lover вийшов дуже хорошим і кожен зможе знайти в ньому щось для себе.
Факти ICTV зібрали знімки з вечірки у Тейлор Свіфт.
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До слова, Тейлор Свіфт номінована в десяти категоріях MTV Video Music Awards 2019.