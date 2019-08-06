Американська співачка Тейлор Свіфт запросила фанатів у свій будинок в Лондоні і дала послухати її новий альбом Lover.

Тейлор Свіфт запросила шанувальників у свій будинок в Лондоні і дала послухати новий альбом Lover, який повинен вийти 23 серпня.

Вечірка відбулася в п’ятницю, 2 серпня, за три тижні до офіційного виходу альбому.

Фанати поділилися враженнями в соцмережах. Вони створили спеціальний хештег і постили знімки в компанії Свіфт.

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Співачка пригощала гостей печивом у формі сердець і незвичайними M&M’s.

Шанувальники відзначили, що альбом Lover вийшов дуже хорошим і кожен зможе знайти в ньому щось для себе.

Факти ICTV зібрали знімки з вечірки у Тейлор Свіфт.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sarah Pilbeam (@sarah.pilbeamm) 3 Авг 2019 в 1:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от “HEY CORINNE!!!!” (@reputaticn) 5 Авг 2019 в 2:10 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от “ARE YOU ALLY? I THOUGHT SO!” (@allylovestay) 5 Авг 2019 в 3:12 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от never met taytay (@loveroftaytay) 6 Авг 2019 в 4:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от diba✨ (@dibalovestaylor) 6 Авг 2019 в 3:56 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от #ISTANDWITHTAYLOR |

До слова, Тейлор Свіфт номінована в десяти категоріях MTV Video Music Awards 2019.