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Тейлор Свіфт запросила фанатів додому і дала послухати новий альбом

Американська співачка Тейлор Свіфт запросила фанатів у свій будинок в Лондоні і дала послухати її новий альбом Lover.

тейлор свифт

Тейлор Свіфт запросила шанувальників у свій будинок в Лондоні і дала послухати новий альбом Lover, який повинен вийти 23 серпня.

Вечірка відбулася в п’ятницю, 2 серпня, за три тижні до офіційного виходу альбому.

Фанати поділилися враженнями в соцмережах. Вони створили спеціальний хештег і постили знімки в компанії Свіфт.

Читайте: Історія успіху Тейлор Свіфт: від закомплексованої дівчинки до найвпливовішої жінки

Співачка пригощала гостей печивом у формі сердець і незвичайними M&M’s.

Шанувальники відзначили, що альбом Lover вийшов дуже хорошим і кожен зможе знайти в ньому щось для себе.

Факти ICTV зібрали знімки з вечірки у Тейлор Свіфт.

 

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Публикация от Sarah Pilbeam (@sarah.pilbeamm)

 

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Публикация от “HEY CORINNE!!!!” (@reputaticn)

 

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Публикация от “ARE YOU ALLY? I THOUGHT SO!” (@allylovestay)

 

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Публикация от never met taytay (@loveroftaytay)

 

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Публикация от diba✨ (@dibalovestaylor)

 

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Публикация от #ISTANDWITHTAYLOR |

До слова, Тейлор Свіфт номінована в десяти категоріях MTV Video Music Awards 2019.

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