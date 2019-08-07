Переможниця Євробачення-2018 Нетта Барзілай вперше розповіла про особисте життя.
На своїй сторінці в Instagram бойфренд Нетти розмістив кілька загальних фото і зізнався коханій у почуттях. Її хлопця звуть Ілан.
– Ось як виглядає любов. Я найщасливіша людина! Прокидатися щоранку поруч з цією людиною – це робить життя вартісним. Нетта, ти даєш мені багато життя, – підписує фото Ілан.
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Чоловік також поділився цікавими деталями відносин. Виявляється, Ілан та Нетта зустрічаються вже шість місяців і часто їздять на гастролі разом.
Нагадаємо, переможниця Євробачення 2018, співачка з Ізраїлю Нетта Барзілай, представила кліп на пісню Bassa Sababa.
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