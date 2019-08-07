Співачка Софія Ротару сьогодні, 7 серпня, святкує свій День народження. П’ять кращих фото Софії Ротару з нагоди свята зібрали Факти ICTV.

Зірка естради, співачка Софія Ротару святкує свій 72-й День народження.

Шанувальники досі мріють розгадати секрет її вічної молодості, адже вона залишається однією з найкрасивіших жінок естради.

Але сама співачка неодноразово в інтерв’ю зазначала, що зберігати ідеальну зовнішність їй допомагає здоровий і активний спосіб життя, а також позитивне ставлення до всіх речей, до людей і до світу.

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Сьогодні Софія Ротару більше часу присвячує сімейним справам. Вона має двоє дорослих онуків – Анатолія та Софію. Успіхами своєї онуки-моделі співачка часто ділиться у своєму Instagram.

З нагоди Дня народження Софії Ротарату Факти ICTV публікують п’ять найкращих фото співачки.

Нагадаємо, цьогоріч Софія Ротару виступила на Atlas Weekend 2019 в Україні.

Фото: Софія Ротару