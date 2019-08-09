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Пісню Леді Гаги Shallow назвали плагіатом

Відому співачку звинуватили у тому, що мелодія в її пісні Shallow є плагіатом треку Almost.

Леді Гага

Леді Гагу звинуватив співак Стів Ронсен, якому належить пісня Almost, мелодія якої нібито звучить у треку Shallow.

За порушення авторських прав співак вимагатиме у суді відшкодування у розмірі кількох мільйонів доларів.

Леді Гага вважає, що комбінація з трьох акордів, в якій вбачають схожість композицій, звучить в інших відомих піснях. Як приклад співачка навела Dust In The Wind гурту Kansas.

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– Ронсен і його адвокат намагаються легко заробити на успішній артистці. Це ганебно і неправильно, – заявив адвокат Леді Гаги Орін Снайдер.

До слова, американська співачка Тейлор Свіфт запросила до свого будинку фанатів, де вони послухали її новий альбом.

Джерело: Page Six

Відео: Lady Gaga, Steve Ronsen

Фото: Dreamstime

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