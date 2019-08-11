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Коли ви справжні друзі! Каменських показала, як веселиться з Потапом

Настя Каменських опублікувала кумедне спільне фото з Потапом і зізналася, що він її найкращий друг.

Коли ви справжні друзі! Каменських показала, як веселиться з Потапом

Українська співачка Каменських розповіла про стосунки з Потапом. Вона зізналася, що вона зі своїм чоловіком справжні друзі.

– Кохання і дружба завжди йдуть рука об руку. Безцінне, коли твій чоловік ще й твій найкращий друг. Тільки тоді ви відчуваєте спектр найщиріших і неймовірних емоцій! Ви ділитеся найпотаємнішим, надихаєте один одного, відчуваєте щастя у кожній хвилині. І, звичайно ж, посміхаєтеся, дурієте і смієтеся до упаду, – написала вона.

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Також зірка поділилася спільним фото з Потапом, де він зображений з бантами замість вух.

– Коли ви зі своїм чоловіком справжні друзі – цінуйте це, – підсумувала вона.

До речі, Потап розповів про спільне життя зі своєю дружиною співачкою Настею Каменських.

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