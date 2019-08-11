Відома американська співачка Майлі Сайрус і австралійський актор Ліам Хемсворт розійшлися після семи місяців шлюбу.
Через сім місяців після весілля Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт оголосили про розставання. Вони обидва вирішили зосередитися “на собі і кар’єрі”.
– Ліам і Майлі домовилися зараз розлучитися. Постійно розвиваючись, змінюючись в якості партнерів і окремих осіб, вони вирішили, що так буде краще для обох, оскільки обидва зосереджені кожен на своїй кар’єрі.
Вони як і раніше залишаються відданими “батьками” для всіх своїх тварин, яких вони завели під час шлюбу. Будь ласка, поставтеся з повагою до їхнього приватного життя, – йдеться у повідомленні.
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Про їх розставання заговорили за день до офіційного оголошення про розрив стосунків. Приводом стала фотографія, на якій Майлі Сайрус без обручки.
Нагадаємо, що Майлі Сайрус і Ліам Хемсворт одружилися у грудні 2018 року після десяти років стосунків.