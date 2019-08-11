Український серіал Кріпосна став хітом за кількістю переглядів у Польщі. Його аудиторія в сусідній країні зростає надшвидкими темпами.

Український серіал Кріпосна став популярним серед польської аудиторії.

Кріпосна – це костюмована мелодрама, знята у співпраці компаніями StarLight Films та Film.UA. Події стрічки відносять глядачів у Ніжин, де проживає заможний поміщик Червінський, у власності якого – молода, витончена і прекрасна кріпачка Катерина Вербицька.

Хіт і феномен – саме так називають Кріпосну польські ЗМІ, коли пишуть про шалений успіх роботи українських кінематографістів.

За даними спеціалізованого польського ресурсу Wirtualne Media, за перший тиждень показу аудиторія Кріпосної склала 1,23 мільйона глядачів.

Серед причин успіху українського серіалу в Польщі видання Dziennik Zachodni називає географічний фактор.

– Вперше на наших екранах з’явився серіал, дія якого відбувається у наших географічних широтах. Середина ХІХ століття, коли розгортаються події Кріпосної, – це час, коли Чернігів і Варшава, Люблін і Соснівець були частиною однієї країни та функціонували в однакових суспільно-політичних умовах, – пише видання.

На думку польського видання, ще однією перевагою роботи українських кінематографістів є те, що в серіалі не оминають питання класового протистояння.

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– У багатьох селах ситуація була такою, як показано у Кріпосній. Окрім історії кохання, в серіалі не бракує сцен продажу селян одним власником іншому. Можна побачити й величезні батоги, яким власник господарства відшмагав коваля, коли той насмілився піти проти нього, – додає Dziennik Zachodni.

Не обійшла увагою неабиякий успіх українського серіалу й одна з провідних польських газет Gazeta Wyborcza.

Видання відзначає, що історія української кріпачки багато в чому повторює перипетії життя прекрасної і невільної бразилійки.

Перевагою Кріпосної є й те, що творці звертають увагу на неприємні сторінки української історії, з якою поляки мали чимало спільного.

Нагадаємо, український фільм Гуцулка Ксеня отримав головну нагороду на японському кінофестивалі Mt.Fuji-Atami film festival.