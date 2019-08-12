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Демі Мур одягнула вишиванку від українського дизайнера

Відома голлівудська актриса Демі Мур вдягла довгу сукню-вишиванку від дизайнера Vita Kin.

Демі Мур одягнула вишиванку від українського дизайнера

Демі Мур блиснула у національній українській сукні зеленого кольору. Вона подякувала українському дизайнеру Vita Kin за неперевершений образ.

Свій образ зірка доповнила босоніжками на низькому ходу.

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На голову вона пов’язала темно-синю хустку, а серед аксесуарів віддала перевагу чорним великим сонцезахисним окулярам.

 

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Merple makes any look fire!! But my @vitakin from @debonnairevb isn’t hurting the situation!

Публикация от Demi Moore (@moore2d)

До слова, це не перший вихід Демі Мур у вишиванці від українського дизайнера. Кілька років тому вона обрала жовту сукню довжини міді від Vita Kin.

Фото: Getty Images

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