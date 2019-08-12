Український Оскарівський комітет обрав номінантом на Оскар 2020 фільм про кримських татар.
Фільм Додому представлятиме Україну у національному відборі на висування на премію Оскар.
Стрічка буде представлена у категорії Міжнародний повнометражний фільм.
Режисером фільму є Наріман Алієв. Головні ролі виконали Ахтем Сеітаблаєв та Ремзі Білялов.
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У стрічці розповідається про те, як чоловік Мустафа втратив старшого сина на Сході України, а тепер намагається поховати його на батьківщині в Криму.
Разом із молодшим сином вони вирушають у подорож, яка залишить глибокий слід на їхніх стосунках.
До слова, раніше Факти ICTV пубілкували перший трейлер фільму Ірландець Мартіна Скорсезе.
Джерело: Україський Оскарівський комітет
Фото: Україський Оскарівський комітет
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