Український Оскарівський комітет обрав номінантом на Оскар 2020 фільм про кримських татар.

Фільм Додому представлятиме Україну у національному відборі на висування на премію Оскар.

Стрічка буде представлена у категорії Міжнародний повнометражний фільм.

Режисером фільму є Наріман Алієв. Головні ролі виконали Ахтем Сеітаблаєв та Ремзі Білялов.

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У стрічці розповідається про те, як чоловік Мустафа втратив старшого сина на Сході України, а тепер намагається поховати його на батьківщині в Криму.

Разом із молодшим сином вони вирушають у подорож, яка залишить глибокий слід на їхніх стосунках.

До слова, раніше Факти ICTV пубілкували перший трейлер фільму Ірландець Мартіна Скорсезе.

Джерело: Україський Оскарівський комітет

Фото: Україський Оскарівський комітет