Діджей і модель Playboy Жанна Рассказова померла у віці 29 років. Факти ICTV зібрали топ-5 фото дівчини.

Модель Playboy Жанна Рассказова померла у Москві. Їй було всього лише 29 років. Причина смерті поки не відома.

Існує кілька версій. Згідно з однією з них, дівчина померла через передозування наркотиків. Однак її друзі стверджують, що вона ніколи не вживала заборонені препарати і навпаки вела активний спосіб життя.

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Також Рассказова могла померти через несумісність прийнятих нею ліків і препаратів, які ввів лікар. Напередодні вона вживала ліки у зв’язку зі своїм хронічним захворюванням.

Факти ICTV подивилися, що постила дівчина в Instagram перед смертю.

До речі, Жанна Рассказова померла 11 серпня, їй стало погано і вона втратила свідомість.

Фото: fakemooddd