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Дев’ять жінок звинуватили Пласідо Домінго у сексуальних домаганнях

Відразу дев’ять жінок звинуватили в сексуальних домаганнях легендарного оперного співака Пласідо Домінго.

Дев’ять жінок звинуватили Пласідо Домінго у сексуальних домаганнях

Відразу дев’ять жінок, вісім співачок і одна танцівниця, висунули звинувачення в сексуальних домаганнях проти легендарного іспанського оперного співака Пласідо Домінго.

Якщо вірити жертвам, починаючи з 1980-х, протягом 30 років, Домінго так чи інакше в різний період виявляв неналежне ставлення до жінок.

Троє жінок розповіли, що співак намагався їх поцілувати, ще одна заявила, що Домінго заліз рукою їй під спідницю.

Співачка Патриція Вульф, яка співала разом з Домінго в Вашингтоні, та ще одна жертва зізналася, що в 1990 році артист вибрав їх для спільних виступів у турах, після чого наполегливо запрошував на побачення.

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Пласідо Домінго відкинув усі звинувачення і підкреслив, що будь-які відносини, які він коли-небудь мав, були за обопільною згодою.

– Боляче чути, що я міг засмутити когось, змусити відчувати дискомфорт, незважаючи на те, як давно це було, а також якими благими були мої наміри, – додав Домінго.

Раніше американського актора Моргана Фрімена звинуватили в неналежній поведінці і сексуальних домаганнях.

Джерело: AP

Фото: Dreamstime

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