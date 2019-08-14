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50 відтінків сірого: Винник приміряв образ Бетмена

Співак Олег Винник показав фото, на якому він постав в образі Бетмена.

50 відтінків сірого: Винник приміряв образ Бетмена

Олег Винник поділився з шанувальниками кумедним знімком, де співак зображений у масці Бетмена. Поруч з ним стоїть його продюсер Олександр Горбенко у масці собаки.

– 50 відтінків сірого, 50 на 50 – це все не про Тебе. Твої 50 – це, як мінімум, 50 км мудрих фраз, 50 тонн відбірних жартів, 50 поверхів людяності, відповідальності, надійності, вірності і любові до життя! Брате! З Днем народження!!! Бажаю нам випити за твої 100!

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Також він додав, що святкувати ювілей будуть “разом з Metallica і Rammstein”.

 

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50 відтінків сірого, 50 на 50 – це все не про Тебе. Твої 50 – це, як мінімум, 50 км мудрих фраз, 50 тонн відбірних жартів, 50 поверхів людяності, відповідальності, надійності, вірності і любові до життя! БРАТ! З Днем народження!!! Бажаю нам випити за твої 100!!! Чекай! Супермен сьогодні летить до Тебе nach Wien, де будемо рок-н-рольно святкувати Твої 50 разом з ” Metallica” і “Rammstein”. Люблю. Поважаю. Многая літа!!!

Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk)

До речі, Факти ICTV пропонують перевірити, як добре ви знаєте пісні Олега Винника.

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