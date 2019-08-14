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Модель plus size Ешлі Грем вагітна

Ешлі Грем вагітна в 31 рік, вона живе в шлюбі зі своїм чоловіком вже дев’ять років.

Модель plus size Ешлі Грем вагітна

Одна з найвідоміших моделей з пишними формами Ешлі Грем вагітна.

Модель опублікувала на сторінці в Instagram чуттєве відео зі своїм чоловіком Джастіном Ервіном. На ньому пара обіймається, цілується і під крик сюрприз Грем демонструє кругленький живіт.

Для 31-річної Грем дитина стане первістком.

 

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Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham)

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Судячи з усього модель приховувала вагітність, оскільки весь цей час на її сторінці з’являлися фото в купальниках і нижній білизні. За годину пост зібрав майже 1,1 млн переглядів.

Раніше Факти ICTV писали, що голлівудська актриса Енн Гетевей вагітна другою дитиною.

Фото: Dreamstime

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