Ешлі Грем вагітна в 31 рік, вона живе в шлюбі зі своїм чоловіком вже дев’ять років.

Одна з найвідоміших моделей з пишними формами Ешлі Грем вагітна.

Модель опублікувала на сторінці в Instagram чуттєве відео зі своїм чоловіком Джастіном Ервіном. На ньому пара обіймається, цілується і під крик сюрприз Грем демонструє кругленький живіт.

Для 31-річної Грем дитина стане первістком.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 14 Авг 2019 в 6:29 PDT

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Судячи з усього модель приховувала вагітність, оскільки весь цей час на її сторінці з’являлися фото в купальниках і нижній білизні. За годину пост зібрав майже 1,1 млн переглядів.

Раніше Факти ICTV писали, що голлівудська актриса Енн Гетевей вагітна другою дитиною.