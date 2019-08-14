15 серпня в український прокат виходить передостанній фільм Квентіна Тарантіно. Факти ICTV вже подивилися стрічку культового режисера та діляться враженнями.

Якщо не варто плакати, коли твоя кар’єра йде коту під хвіст, то я, в дідька, не знаю, коли варто.

Сюжет

Поки весь цивілізований світ вже обговорює дев’ятий фільм Квентіна Тарантіно, українські глядачі мають дочекатися 15 серпня. Саме тоді Одного разу в Голлівуді з’явиться у широкому прокаті.

Події стрічки розгортаються у Голлівуді 1969-го року. В центрі сюжету – телевізійний актор Рік Долтон, що зіграв у популярному серіалі про ковбоїв. Але замість того, аби пробитися у велике кіно, йому раз у раз доводиться братися за ролі у сіткомах.

Єдиним його справжнім професійним надбанням є дублер-каскадер Кліфф Бут, з яким за десятиліття зйомок вони стали близькі, немов брати. Проте з часом замість головних героїв вестернів Долтону пропонують грати поганців. А це, за словами знайомого продюсера, шлях в один кінець.

Коли на екрані тебе вб’є останній талановитий новачок, твоя кар’єра скінчиться.

Шанс на відродження кар’єри Долтон отримує разом з новим сусідом по голлівудським пагорбам – розкрученим режисером Романом Поланскі. Етнічний поляк якраз випустив успішний трилер Дитина Розмарі і переїхав разом з красунею дружиною Шерон Тейт у маєток поряд з Долтоном.

Проблема лише в тому, що десь поруч майбутній головний маніяк епохи Чарлі Менсон збирає зграю своїх послідовників. Чи варто нагадувати про страшну долю дружини Поланскі?

Більше сказати не можу, бо Тарантіно дуже не хотів спойлерити сюжет. Він дав прочитати весь сценарій тільки Ді Капріо та Пітту і то лише у себе вдома. Всі інші учасники проекту отримали лише свої сцени та репліки.

Режисерська робота

Квентін заявив, що Одного разу в Голлівуді – це його передостанній фільм. Після десятого (яким може стати чи то хорор, чи Стар Трек) він зав’яже зі зйомками і писатиме книги та театральні п’єси.

Коли розкидаєшся такими фразами, за якість кожного творіння потрібно відповідати. А зважаючи на хронометраж картини у майже три години, треба постаратися, аби глядач не покинув кінозал раніше фіналу.

І маестро це вдалося. Коли я був дитиною, звичайна VHS касета вміщала 160 хв запису, і мене було важко відтягти від телевізора раніше, ніж вона скінчиться. Фільм Одного разу в Голлівуді дарує таке ж враження – не відірватися.

Усі коронні фішки Квентіна на місці. Тут є чарівні локації та максимально харизматичні герої. Жіночі ступні, від яких, як кажуть, Квентін мліє, він не раз пхає на передній план кадру. А героїні фільму не бездоганні ангели, вони можуть сопіти та хропіти уві сні, не голять пахви, іноді недалекоглядні або й взагалі – маніячки.

Так само Тарантіно не церемониться з культовими персонами епохи, на кшталт Брюса Лі. Голлівудська зірка з Гонконгу показаний задавакою і пустословом, причому настільки, що його дочка розкритикувала за це фільм.

Загалом видно, наскільки Тарантіно любить ту епоху і намагався передати свої почуття нам. Чого лише варта нарізка палахкотючих неонових вивісок тих часів, це ж треба було знайти вцілілі і зняти кожну з них заради 15 секунд екранного часу. А саундтрек маестро дбайливо сплів з музики 60-х, особливо відмічу мелодії відомого голлівудського композитора Бернарда Херрмана.

Актори

Акторському ансамблю, який в Одному разі в Голлівуді зібрав Тарантіно, може позаздрити будь-який номінант на Оскар. Ріка Долтона зіграв Леонардо Ді Капріо, його дублера Бута – Бред Пітт. Дружину Поланскі Шерон Тейт виконала Марго Роббі.

Але це ви і з постерів знаєте, тому додам, що Деміен Льюїс з серіалу Мільярди перевтілився у гонщика і актора Стіва Макквіна, а Дакота Феннінг стала однією зі злочинниць банди Менсона.

Звичайно, найбільше уваги перепало головній трійці. Марго довелося вдавати із себе не надто інтелектуальну красуню і більшу частину екранного часу проходжатися, немов модель на подіумі.

А от головним героям було де розгулятися. Найбільш переконливо виглядали істерика Долтона (Ді Капріо) після невдалої зйомки та вечеря Бута (Піта) разом з собакою в брудному трейлері. Звичайно, якщо не брати до уваги фінал, бо він теж вийшов вражаючим.

Єдине, чого було замало, – це персонаж Аль Пачіно. Його герой – продюсер Марвін Шварц – за сценарієм явно мав більше діалогів з Ді Капріо. Але коли твій фільм настільки довгий, чогось доводиться позбуватися.

Враження

Фільм Одного разу в Голлівуді вийшов ще одним тузом в крапленій колоді творчого доробку Тарантіно. Майстерно відтворюючи епоху, жонглюючи чужими картинами та реальними персонажами, Квентін видав ще один триб’ют спагеті-вестернам. Цього разу в декораціях обожнюваного ним Голлівуду.

І як би герої стрічки не іронізували над італійськими ковбойськими фільмами, вони врешті в них вляпуються. Так само й Тарантіно, по суті, відтворює Голлівуд кінця 60-х і заманює глядачів неоновими вивісками та вечірками в маєтку Playboy.

Дев’ятий фільм маестро присипає широкі маси неспішними розмовами та очікуванням шарму Фабрики мрій, якого тут насправді обмаль.

А сінефілам Квентін заговорює зуби цитуванням знайомих сцен, підсміюванням над зірками та калейдоскопом відсилок до старого Голлівуду.

І все це заради того, аби в кінці хвацько вихопити зброю і вистрілити раніше, ніж ви отямитесь. Немов герой вестерну, що обов’язково має хизуватися і теревенити зі своїм візаві, перш ніж всадити в нього кулю.

Відмінність лиш у тому, що зброєю Тарантіно як завжди виступає жорстокий екшн.

Сюжет: 8/10

Режисерcька робота: 9/10

Актори: 9/10

Враження: 8/10

Загальна оцінка: 8,5/10

Дмитро Сидоренко

Фото: B&H Film Distribution Company

Відео: B&H Film Distribution Company