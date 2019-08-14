У США відбулася прем’єра фільму Синя безодня 2, на яку прийшли відомі актори Сільвестр Сталлоне і Джеймі Фокс.

На прем’єрі фільму Синя безодня 2 були присутні актори Сільвестр Сталлоне і Джеймі Фокс. Вони прийшли туди, щоб підтримати своїх дочок Сістін Сталлоне і Корін Фокс, які зіграли головні ролі у стрічці.

Зіркові батьки позували на червоній доріжці і розповідали журналістам про те, як пишаються дочками.

Фільм розповідає історію трьох подруг, які досліджують місто під водою. Незабаром на них починають полювати кровожерливі акули і розваги перетворюються на боротьбу за виживання.

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В Україні прем’єра фільму запланована на 29 серпня.

До слова, компанія Disney планує зняти рімейк популярного фільму Сам удома і ще кількох картин.