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Синя безодня 2: Сталлоне прийшов на прем’єру фільму, щоб підтримати дочку

У США відбулася прем’єра фільму Синя безодня 2, на яку прийшли відомі актори Сільвестр Сталлоне і Джеймі Фокс.

Сталлоне на прем'єрі фільму Синя безодня 2

На прем’єрі фільму Синя безодня 2 були присутні актори Сільвестр Сталлоне і Джеймі Фокс. Вони прийшли туди, щоб підтримати своїх дочок Сістін Сталлоне і Корін Фокс, які зіграли головні ролі у стрічці.

Зіркові батьки позували на червоній доріжці і розповідали журналістам про те, як пишаються дочками.

Фільм розповідає історію трьох подруг, які досліджують місто під водою. Незабаром на них починають полювати кровожерливі акули і розваги перетворюються на боротьбу за виживання.

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В Україні прем’єра фільму запланована на 29 серпня.

До слова, компанія Disney планує зняти рімейк популярного фільму Сам удома і ще кількох картин.

Фото: Getty Images

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