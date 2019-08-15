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Віктор Цой: топ-3 найкращі пісні та кавери

Сьогодні, 15 серпня, річниця смерті легендарного, російського рокера Віктора Цоя.

Віктор Цой

15 серпня 1990 року о 12 годині 28 хвилин Віктор Цой загинув в автокатастрофі. Фанати ж кажуть: Цой не помер, він просто вийшов покурити.

ДТП сталося на 35 кілометрі траси Слока – Талсі під Тукумсом в Латвії, в кількох десятках кілометрів від Риги.

Співака поховали на кладовищі у Санкт-Петербурзі, де сьогодні часто збираються молодики з гітарами.

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За вісім років діяльності гурту Кіно, з 1982 до 1990 року, було випущено вісім платівок.

Чорний альбом випустили вже після смерті Віктора Цоя.

Топ-3 пісні Віктора Цоя та групи Кіно:

Топ-3 найкращих кавери на пісні Кіно: 

До слова, паспорт Віктора Цоя продали на аукціоні за 9 млн рублів.

Відео: foleywarlocks, Jonbenjon, Rozachka7, Авторадiо, TE100STERON, Радиостанция Радио

Фото: Dreamstime

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