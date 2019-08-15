PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Згвалтування і переслідування. На церкву саєнтології в США подали в суд

Чотири жінки подали позов проти церкви саєнтології, стверджуючи, що їх переслідували після того, як вони повідомили про звинувачення в сексуальному насильстві, скоєному актором Денні Мастерсоном.

Згвалтування і переслідування. На церкву саєнтології в США подали в суд

Жінки стверджують, що актор Мастерсон згвалтував або домагався їх на початку 2000-х років. 

Мастерсон заперечував звинувачення, але Netflix прийняв рішення відсторонити його від зйомок в серіалі Ранчо.

– Це просто смішно. Я не збираюся боротися з моєю колишньою дівчиною в засобах масової інформації. Я переможу її в суді – і з нетерпінням чекаю цього, тому що публіка нарешті зможе дізнатися правду і побачити, як на мене давила ця жінка.

І як тільки її позов буде відхилений, я маю намір подати в суд на неї та інших за шкоду, яку вони заподіяли мені і моїй родині, – заявляє актор.

Денні Мастерсон належить до церкви саєнтології, яка за ствердженням жінок переслідує їх.

Позивачка Кріссі Бікслер стверджує, що її переслідували і фотографували. Через якийсь час несподівано помер її собака, розтин показав, що в нього були травматичні ушкодження трахеї і стравоходу.

Читайте: Дев’ять жінок звинуватили Пласідо Домінго у сексуальних домаганнях

Інша жінка Марі Бобетт Ріалес каже, що за нею стежили і зламали електронну пошту. Також в позові йдеться, що вікно спальні її 13-річної дочки розбили невідомі посеред ночі.

Два інших позивача, які не названі по імені в позові, висувають аналогічні звинувачення. Одна з них каже, що за останні два роки після звинувачення Мастерсона рідко покидала свій будинок.

У позові стверджується, що саєнтологи оголосили жінок “об’єктом цькування” за порушення церковної заборони на участь поліції в такому розслідуванні.

Зірки послідовники саєнтології

  • Том Круз
  • Вілл Сміт
  • Пенелопа Круз
  • Джон Траволта
  • Анджеліна Джолі
  • Бред Пітт
  • Брітні Спірс

В основі церкви саєнтології лежить вчення під назвою діанетика – псевдонаукова дисципліна, яку придумав засновник і яку самі саєнтологи визначають як першу точну науку про розум.

Основна концепція з’явилася в другій половині 40-х і грунтувалася на буквальному розумінні популярних ідей повного контролю розуму над тілом, а несвідомого – над свідомим.

Раніше американського актора Моргана Фрімена звинуватили в неналежній поведінці і сексуальних домаганнях.

Джерело: Variety

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У США скасовують концерти Пласідо Домінго через секс-скандал
Дев’ять жінок звинуватили Пласідо Домінго у сексуальних домаганнях
Колишня повія вибачилася перед дружиною Руні за секс утрьох
Ні означає ні! Салах закликав з повагою ставитися до жінок
Єгипетського футболіста вигнали зі збірної за хтиві СМС і розпусні відео
16-річні футболісти турецької команди зняли собі повій на турнірі у Греції
Одноклубника Зінченка вигнали з дому після секс-скандалу
Ірландський футболіст потрапив за ґрати через фото, зроблене під час сексу
Завантаження...
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка