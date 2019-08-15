Чотири жінки подали позов проти церкви саєнтології, стверджуючи, що їх переслідували після того, як вони повідомили про звинувачення в сексуальному насильстві, скоєному актором Денні Мастерсоном.

Жінки стверджують, що актор Мастерсон згвалтував або домагався їх на початку 2000-х років.

Мастерсон заперечував звинувачення, але Netflix прийняв рішення відсторонити його від зйомок в серіалі Ранчо.

– Це просто смішно. Я не збираюся боротися з моєю колишньою дівчиною в засобах масової інформації. Я переможу її в суді – і з нетерпінням чекаю цього, тому що публіка нарешті зможе дізнатися правду і побачити, як на мене давила ця жінка. І як тільки її позов буде відхилений, я маю намір подати в суд на неї та інших за шкоду, яку вони заподіяли мені і моїй родині, – заявляє актор.

Денні Мастерсон належить до церкви саєнтології, яка за ствердженням жінок переслідує їх.

Позивачка Кріссі Бікслер стверджує, що її переслідували і фотографували. Через якийсь час несподівано помер її собака, розтин показав, що в нього були травматичні ушкодження трахеї і стравоходу.

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Інша жінка Марі Бобетт Ріалес каже, що за нею стежили і зламали електронну пошту. Також в позові йдеться, що вікно спальні її 13-річної дочки розбили невідомі посеред ночі.

Два інших позивача, які не названі по імені в позові, висувають аналогічні звинувачення. Одна з них каже, що за останні два роки після звинувачення Мастерсона рідко покидала свій будинок.

У позові стверджується, що саєнтологи оголосили жінок “об’єктом цькування” за порушення церковної заборони на участь поліції в такому розслідуванні.

Зірки послідовники саєнтології

Том Круз

Вілл Сміт

Пенелопа Круз

Джон Траволта

Анджеліна Джолі

Бред Пітт

Брітні Спірс

В основі церкви саєнтології лежить вчення під назвою діанетика – псевдонаукова дисципліна, яку придумав засновник і яку самі саєнтологи визначають як першу точну науку про розум.

Основна концепція з’явилася в другій половині 40-х і грунтувалася на буквальному розумінні популярних ідей повного контролю розуму над тілом, а несвідомого – над свідомим.

Раніше американського актора Моргана Фрімена звинуватили в неналежній поведінці і сексуальних домаганнях.

Джерело: Variety