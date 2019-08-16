Культова і непередбачувана співачка, ім’я якої знають у всьому світі, Мадонна святкує свій 61-день народження.

Всесвітньо відома співачка Мадонна 16 серпня святкує 61 день народження. З цієї нагоди Факти ICTV вирішили згадати найскандальніші витівки артистки за свою її кар’єру.

Поцілунок з Брітні Спірс

Почнемо з найвідомішого скандалу – поцілунку Мадонни з Брітні Спір і Крістіною Агілерою під час виступу на MTV Video Music Awards 2003.

До слова, подібний перфоманс для співачки не рідкість. Також вона цілувалася на сцені з Тейлор Свіфт і Дрейком.

Роздягання шанувальниці

В Австралії Мадонна вивела на сцену одну зі своїх фанаток і різко зірвала з неї топ. Це все супроводжувалося питанням – Це дівчина, яка хоче, щоб я вдарив її по дупці?.

Пізніше виявилося, що дівчина була неповнолітньою.

Релігійний скандал

Мадонна завжди мала напружені відносини з церквою. Однак деякі її витівки зовсім виходили за рамки.

У 2006 році в рамках Confessions Tour під час Live to Tell Мадонна піднімалася над сценою, розіп’ята на гігантському хресті. На голові у співачки був терновий вінок. Фоном транслювали дані про заражених СНІДом африканських дітей.

Постфактум Мадонна пояснила, що таким неоднозначним жестом хотіла привернути увагу до цієї проблеми.

Скандал на Євробаченні 2019

Мадонна стала гостею на Євробаченні 2019, яке проходило в Тель-Авіві (Ізраїль).

Співачка хотіла представити на сцені під час конкурсу свій новий сингл, але організатори побачили в тексті натяк на політичні погляди і попросили зірку прибрати прем’єру пісні з її виступу. Тоді Мадонна пішла на крайнощі і поставила умову: або вона виступає з новим треком, або взагалі відмовляється від виступу. У підсумку організатори погодилися.

Під час виступу двоє танцюристів Мадонни вийшли на сцену у костюмах з прапорами Ізраїлю та Палестини. Вони обіймалися, натякаючи на завершення конфлікту між народами.

Скандал у Стамбулі

Під час концерту в Туреччині співачка повністю огололіла груди. Роздягання Мадонни не оцінили в мусульманській країні. Артистці навіть загрожувало ув’язнення.

Раніше Факти ICTV писали, що американська модель Емілі Ратаковскі показала фотографію топлес.