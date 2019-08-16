Популярна американська модель Емілі Ратаковскі показала фотографію топлес.
Топ-модель Емілі Ратаковскі знялася топлес для реклами і опублікувала це фото на своїй сторінці в Instagram.
На знімку зірка лежить на дивані в одній спідниці і прикриває груди руками.
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Спідниця, що обтягує, нюдового бордового кольору підкреслює струнку фігуру моделі. На ноги вона взула золотаві босоніжки на високих підборах.
До речі, Емілі Ратаковскі здивувала мережу знімком, на якому у неї неголені пахви.
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