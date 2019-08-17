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Факти / Шоу-бізнес / Кіно

Помер актор Пітер Фонда

Помер голлівудський актор Пітер Фонда.

Помер актор Пітер Фонда

Голлівудський актор Пітер Фонда помер у віці 79 років в Лос-Анджелесі.

Причиною смерті стала дихальна недостатність, спричинена раком легенів.

Цю інформацію підтверджує його сім’я.

Пітер Фонда – представник відомої в Голлівуді сім’ї. Він син актора Генрі Фонди і Френсіс Форд Сеймур.

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Актор зіграв більш ніж у ста фільмах, був режисером трьох картин і написав сценарії для двох фільмів.

У 1969 році вийшов фільм Безтурботний їздець, де він виконав головну роль. За роботу над сценарієм цієї кінострічки його номінували на Оскар.

Раніше Факти ICTV писали про смерть моделі Playboy Жанни Рассказової.

Фото: Dreamstime

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