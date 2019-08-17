Помер голлівудський актор Пітер Фонда.

Голлівудський актор Пітер Фонда помер у віці 79 років в Лос-Анджелесі.

Причиною смерті стала дихальна недостатність, спричинена раком легенів.

Цю інформацію підтверджує його сім’я.

Пітер Фонда – представник відомої в Голлівуді сім’ї. Він син актора Генрі Фонди і Френсіс Форд Сеймур.

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Актор зіграв більш ніж у ста фільмах, був режисером трьох картин і написав сценарії для двох фільмів.

У 1969 році вийшов фільм Безтурботний їздець, де він виконав головну роль. За роботу над сценарієм цієї кінострічки його номінували на Оскар.

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