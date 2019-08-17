17 серпня Кузьмі Скрябіну виповнилося б 51 рік. На згадку про музиканта Факти ICTV зібрали п’ять найкращих каверів його хітів.

Кузьмі цього дня міг би виповнитися 51 рік, але 2 лютого 2015 року всю Україну шокувала новина про трагічну смерть всенародного улюбленця і лідера групи Скрябін Кузьми (Андрія Кузьменка). Вже минуло чотири роки, але вірити в це як і раніше складно

Після смерті Кузьми Скрябіна пісні легендарного музиканта звучать голосами українців.

Слухайте Танець пінгвіна у виконанні Івана Дорна, Мовчати в обробці Вакарчука, кавер пісні Люди, як кораблі від гурту Антитіла, переспівку композиції Cпи від Аліси Вокс і кавер пісні Шампанські очі від Pianoбой.

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Святослав Вакарчук – Мовчати

Гурт Антитіла – Люди, як кораблі

Екс-солістка гурту Ленинград Аліса Вокс – Cпи

Pianoбой – Шампанські очі

Іван Дорн – Танець пінгвіна

Нагадаємо, Факти ICTV зібрали 10 найкращих хітів Кузьми Скрябіна.