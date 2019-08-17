Музикант Кузьма Скрябін святкував би сьогодні свій 51 День народження. Але життя співака обірвалося у лютому 2015 року. Факти ICTV зібрали 10 найкращих хітів Кузьми.

Музиканту Кузьмі Скрябіну 17 серпня виповнився б 51 рік. Але він загинув у автокатастрофі 2 лютого 2015 року. Однак пісні гурту Скрябін і зараз продовжують звучати.

З нагоди Дня народження улюбленця мільйонів українців Факти ICTV зібрали 10 найкращих хітів Кузьми Скрябіна.

Пісня Мам стала легендою. Кузьма завжди любив повертатися додому. “Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, і вже минула 43 осінь…” – співав Кузьма Скрябін.

– А ці кадри були зняті протягом чотирихгодинної поїздки по маршруту Миколаїв-Калуш-Івано-Франківськ-Тернопіл­ь-Кременець-Дубно-Луцьк. Ми звикаємо до того, що оточує нас, а коли бачимо це на екрані – воно ШОКУЄ! Це – наша країна. Це – ми з Вами! І, повірте, зі сторони ми виглядаємо страшно! І це всього-навсього 320 км із 150000 км шосейних доріг України. Ми пересувалися виключно центральними трасами! Уявіть собі, що робиться в стороні від них, – писав Кузьма про Руїну.

– Одні казали, що я продався, а другі ти – молодець, не здався, – співає Кузьма… Якщо хтось плюнув тобі на плечі, є надія, що він просто не доплюнув на того, хто йшов перед тобою, – казав він. Але не тримав зла.

Ностальгійну композицію Місця щасливих людей знімали на Дніпровсько-Бузькому лимані (Миколаївська область).

– За гроші не купити тільки час. Він всіх нас методично поділив, – співав Кузьма. Водночас в одному з інтерв’ю заявив, що живе у найкомфортніший час.

Андрій Кузьменко казав про політиків як думав. Пропонував їх пересадити на маршрутки.

2007 рік. Падай, падай, ніколи не згадуй …

Музика Кузьменка, слова Кузьменка, режисер – Кузьменко. Лист до друга

Кліп Скрябіна на пісню Маршрутка за участі Дзідзьо, Пающіє Труси, Emotion, Лесика.

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До слова, пропонуємо вам переглянути документальний фільм каналу ICTV Скрябін. Постскриптум.

Фото: Скрябін