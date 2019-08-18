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Ледь прикрила: 46-річна Хайді Клум поділилася відвертим знімком (18+)

Відома супермодель Хайді Клум поділилася пікантним фото, на якому ледь прикриває груди.

Ледь прикрила: 46-річна Хайді Клум поділилася відвертим знімком (18+)

Німецька супермодель Гайді Клум, яка нещодавно вийшла заміж за музиканта Тома Кауліца, не втомлюється публікувати фото з медового місяця.

Читайте: Топлес на дивані: Емілі Ратаковскі поділилася пікантним знімком

Цього разу 46-річна модель на сторінці в Instagram опублікувала чорно-біле фото, на якому ледь прикрила рушником груди.

Раніше Факти ICTV писали, що Хайді Клум сфотографували топлес під час відпочинку на пляжі.

Фото: heidiklum

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