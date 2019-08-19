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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Актор Двейн Джонсон таємно одружився на Гаваях

Актор Двейн Скеля Джонсон та співачка Лорен Хашіан узаконили свої стосунки на таємній церемонії на Гаваях.

Дуэйн Джонсон и Лорен Хашиан

Голівудський актор Двейн Скеля Джонсон офіційно оформив стосунки зі співачкою Лорен Хашіан.

Світлинами з церемонії весілля, яка відбулася на Гаваях, поділився сам Двейн. На них молодята позують на схилі гори – обнімаються та цілуються під час заходу сонця.

— Ми сказали так. 18 серпня 2019 року. Гаваї. Благословенні, – підписав знімки Двейн.

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Актор Двейн Джонсон таємно одружився на Гаваях / 2 фотографии

Джонсон та Хашіан вступили в шлюб після 13 років стосунків. У пари є дві доньки: чотирирічна Жасмін та однорічна Тіана.

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Зіркове весілля мало відбутися ще навесні, але церемонію перенесли через вагітність співачки.

До речі, весілля іспанського тенісиста Рафаеля Надаля пройде у маєтку, де знімали серіал Нічний адміністратор.

Фотоtherock

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