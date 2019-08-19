Україну на Дитячому Євробаченні 2019 представить 13-річна Софія Іванько з піснею Коли здається.
13-річна Софія Іванько з Києва перемогла в національному відборі та представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні 2019.
Переможницю визначили серед 10 фіналістів.
На Дитячому Євробаченні 2019 Софія Іванько виступить з піснею Коли здається.
Софія Іванько – Коли здається
До слова, Софія Іванько бере участь у нацвідборі на Дитяче Євробачення вже втретє. Минулого року дівчина потрапила у десятку фіналістів.
Пісню Коли здається Софія написала спеціально для конкурсу.Читайте: Євробачення 2020: Амстердам відмовився проводити конкурс Нетта Барзілай вперше показала коханого Мадонну запідозрили у махінаціях з голосом на Євробаченні 2019
Нагадаємо, Дитяче Євробачення 2019 пройде 24 листопада в польському місті Глівіце. У конкурсі візьмуть участь 19 країн.
Польща прийматиме Дитяче Євробачення вперше в історії пісенного конкурсу.