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Дитяче Євробачення 2019: хто представить Україну

Україну на Дитячому Євробаченні 2019 представить 13-річна Софія Іванько з піснею Коли здається.

Софія Іванько їде від України на дитяче Євробачення 2019

13-річна Софія Іванько з Києва перемогла в національному відборі та представлятиме Україну на Дитячому Євробаченні 2019.

Переможницю визначили серед 10 фіналістів.

На Дитячому Євробаченні 2019 Софія Іванько виступить з піснею Коли здається.

Софія Іванько – Коли здається

До слова, Софія Іванько бере участь у нацвідборі на Дитяче Євробачення вже втретє. Минулого року дівчина потрапила у десятку фіналістів.

Пісню Коли здається Софія написала спеціально для конкурсу.

Читайте: Євробачення 2020: Амстердам відмовився проводити конкурс Нетта Барзілай вперше показала коханого Мадонну запідозрили у махінаціях з голосом на Євробаченні 2019

Нагадаємо, Дитяче Євробачення 2019 пройде 24 листопада в польському місті Глівіце. У конкурсі візьмуть участь 19 країн.

Польща прийматиме Дитяче Євробачення вперше в історії пісенного конкурсу.

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