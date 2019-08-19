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Ніна Кірсо у комі: російський продюсер попросив Зеленського пустити його в Україну

Російський продюсер Андрій Разін хоче провідати співачку Ніну Кірсо і попросив президента України дозволити йому в’їзд.

Нина Кирсо

Солістку групи Фрістайл Ніну Кірсо, яка перебуває у комі в Полтаві, хоче провідати російський продюсер Андрій Разін.

Він звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням пустити його в країну, щоб побачити Кірсо.

– Мене не пускають в Україну за вказівкою колишнього президента України. Володю, вона лежить в комі, але вона все чує, вона все відчуває. Тому я повинен обов’язково приїхати і провідати Ніну, – написав Разін.

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Ніна Кірсо – відома співачка, яка прославилася як солістка гурту Фрістайл.

Серед відомих пісень артистки: Цветет калина, А на небе луна, С днем рождения, мама.

Хоча в репертуарі Кірсо були переважно композиції російською мовою, останнім часом вона почала виконувати пісні українською.

До слова, 4 серпня помер відомий радянський співак Віллі Токарєв.

Джерело: Андрій Разін

Фото: Clutch

Відео: Группа Фристайл

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