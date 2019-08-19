Популярна українська співачка Слава Камінська показала чоловіка, який її переслідує, ба більше навіть ломився у квартиру.

Слава Камінська з групи НеАнгели поскаржилася на шанувальника, який вже довгий час її переслідує в соціальних мережах, залишаючи погрози.

Крім того, співачка опублікувала відео, на якому чоловік намагається вломитися у квартиру до артистки. Хоча залишається загадкою, як йому вдалося пройти через охорону ЖК і консьєржа.

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Чоловік представився Романом і приніс Славі Камінській лист та просив відкрити йому двері, щоб передати це послання.

Дівчина звернулася до своїх підписників з проханням впізнати чоловіка, щоб вона могла написати на нього заяву в поліцію.

Також Камінська опублікувала повідомлення, які їй писав переслідувач.







Слава Камінська показала чоловіка, який її переслідує та погрожує / 2 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що солістка гурту НеАнгели Слава Камінська та пластичний хірург Едгар Камінський розлучилися.

Фото: babaslavka