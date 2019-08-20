Американська співачка Майлі Сайрус після розриву з Ліамом Хемсфортом шокувала витівкою зі своєю новою пасією в одному з нічних барів Лос-Анджелеса.

Американська співачка Майлі Сайрус, яка нещодавно розійшлася зі своїм чоловіком, актором Ліамом Хемсфортом після семи місяців шлюбу, знайшла собі нову пасію.

Обраницею 26-річної Сайрус стала 30-річна блогер Кейтлін Картер, яка була дружиною зірки реаліті-шоу Броді Дженнера.

Минулого тижня парочку зловили за поцілунками на пляжі в Італії, а тепер вони шокували відвідувачів нічного клубу Soho House у Лос-Анджелесі.

oh well, just miley cyrus and kaitlynn carter being gal pals pic.twitter.com/IRFfXUPN0j — jo (@_allthelilies) August 11, 2019

Очевидці стверджують, що дівчата вели себе занадто розкуто.

— Вони були одержимі одна одною, не могли тримати при собі свої руки, цілувалися і пестили одна одну всюди – в туалеті, в барі, посеред танцполу. Вони, по суті, займалися сексом. Не було жодних сумнівів, що вони пара. І їх не турбувало, що їх бачать, – розповів один з відвідувачів клубу.

Також Майлі познайомила свою маму зі своєю новою пасією. Вони пообідали в одному з ресторанів Лос-Анджелеса.

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Тіш Сайрус не була в захваті від розставання доньки з Хемсфортом, оскільки сподівалася на появу внуків. Майлі змусила переконати маму, що її розрив з Ліамом остаточний, і що Кейтлін зараз посідає важливе місце у її житті.

Про розставання Сайрус та Гемсфорта стало відомо на початку серпня.

Фото: Kaitlynn Carter

Джерело: People, Page Six