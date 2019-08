Американська співачка Майлі Сайрус, яка нещодавно розійшлася зі своїм чоловіком, актором Ліамом Хемсфортом після семи місяців шлюбу, знайшла собі нову пасію.

Обраницею 26-річної Сайрус стала 30-річна блогер Кейтлін Картер, яка була дружиною зірки реаліті-шоу Броді Дженнера.

Минулого тижня парочку зловили за поцілунками на пляжі в Італії, а тепер вони шокували відвідувачів нічного клубу Soho House у Лос-Анджелесі.

oh well, just miley cyrus and kaitlynn carter being gal pals pic.twitter.com/IRFfXUPN0j

— jo (@_allthelilies) August 11, 2019