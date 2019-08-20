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Дует Anna Maria представлятиме Україну на конкурсі в РФ

Дует сестер Анни та Марії Опанасюк Anna Maria представлятиме Україну на конкурсі в Росії.

Anna Maria

На конкурсі Нова хвиля 2019 у Сочі (Росія) Україну представлятимуть співак Taras і скандальний дует Anna Maria.

Сестри Анна і Марія Опанасюк відомі тим, що під час інтерв’ю не відповіли на запитання Чий Крим.

Наразі невідомо, чи делегував хтось виконавиць або ж вони самі вирішили представляти Україну на конкурсі в країні-агресорі.

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Багато користувачів висловили невдоволення тим, що дует виступатиме в Росії. Деякі побажали їм більше не повертатися в Україну.

На конкурсі Нова хвиля 2019 також повинні виступити Ані Лорак, Софія Ротару, Таїсія Повалій та LOBODA.

Нагадаємо, Анна і Марія Опанасюк заявили, що зробили свій вибір, коли говорили про Крим в скандальному інтерв’ю.

Джерело: Eurovision.ua

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