Колишня наречена Володимира Кличка Гейден Панеттьєрі вирішила повернутися у місто, де виросла, щоб почати все з чистого листа.

Американська акторка Гейден Панеттьєрі планує перебратися з Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, щоб розпочати нове життя.

На її рішення вплинули численні скандали та надмірна увага зі сторони ЗМІ, тому Гейден хоче залишити всі погані спогади у минулому. Вибір Гейден припав на Нью-Йорк, адже саме там вона виросла і почувається комфортно.

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Після розставання з Володимиром Кличком 29-річна Гейден закрутила роман з агентом з нерухомості Браяном Гікерсоном. Пара часто потрапляла на шпальти таблоїдів через скандали.

У травні цього року Гікерсон побив Панеттьєрі і був звинувачений у домашньому насиллі. Суд відпустив Гікерсона під заставу і заборонив наближатися до Гейден ближче, ніж 90 метрів. Чоловіку світить позбавлення волі до 4 років. За два тижні він дізнається остаточний вирок суду у справі про побиття Панеттьєрі.

Нагадаємо, у червні іспанська берегова охорона врятувала українського боксера Володимира Кличка та його сім’ю з палаючої яхти в Середземному морі.

Джерело: Nicki Swift