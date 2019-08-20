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Найпопулярніший відеоблогер PewDiePie одружився

Найпопулярніший відеоблогер Фелікс Чельберг, відомий як PewDiePie, одружився.

Найпопулярніший відеоблогер PewDiePie одружився

Відеоблогер PewDiePie одружився на на італійці Марції Бізоньїн. Дружина блогера також є зіркою соцмереж і YouTube.

На її каналі в YouTube більше 7 млн підписників.

29-річний Фелікс і 26-річна Марція зустрічалися всім років. Одружилася пара у Великій Британії у місті Брайтон.

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Найпопулярніший відеоблогер PewDiePie одружився / 4 фотографии

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До слова, на YouTube-каналі у PewDiePie більше 99,6 млн підписників. У 2016 році за версією журналу Time він належав до найвпливовіших людей світу.

Раніше Факти ICTV писали про те, що актор Двейн Джонсон таємно одружився на Гаваях.

Фото: PewDiePie

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