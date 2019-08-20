Померла відома російська актриса Олександра Назарова.
Народна артистка Росії Олександра Назарова померла у віці 79 років.
Про її смерть повідомили у Московському драматичному театрі імені Єрмолової.
Про причину смерті поки не повідомляють.
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Олександра Назарова була відома як актриса кіно, серіалів і дубляжу. Вона зіграла у більш ніж 80 фільмах.
Найвідомішими проектами Олександри Назарової були Нічний дозор, А якщо це кохання, Принцеса на бобах, Моя прекрасна няня, Бригада, Єралаш.
У 2001 році отримала звання народної артистки Росії.
До слова, раніше Факти ICTV писали про смерть актора Пітера Фонди.
Фото: Театр імені Єрмолової
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