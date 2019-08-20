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Померла актриса Олександра Назарова

Померла відома російська актриса Олександра Назарова.

Олександра Назарова померла

Народна артистка Росії Олександра Назарова померла у віці 79 років.

Про її смерть повідомили у Московському драматичному театрі імені Єрмолової.

Про причину смерті поки не повідомляють.

Читайте: У РФ померла відома бізнес-леді Алла Вербер

Олександра Назарова була відома як актриса кіно, серіалів і дубляжу. Вона зіграла у більш ніж 80 фільмах.

Найвідомішими проектами Олександри Назарової були Нічний дозор, А якщо це кохання, Принцеса на бобах, Моя прекрасна няня, Бригада, Єралаш.

У 2001 році отримала звання народної артистки Росії.

До слова, раніше Факти ICTV писали про смерть актора Пітера Фонди.

Фото: Театр імені Єрмолової

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