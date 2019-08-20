Драма Додому режисера Нарімана Алієва увійшла до числа потенційних претендентів на премію Європейської кіноакадемії.

Українська стрічка Додому режисера Нарімана Алієва претендує на номінацію премії Європейської кіноакадемії.

Фільм опинився серед 46-ти робіт, які відібрала селективна комісія Європейської кіноакадемії та рекомендувала для подальшого розгляду.

Яка зі стрічок та в якій номінації матиме честь позмагатися за Європейський Оскар, стане відомо 9 листопада в іспанській Севільї на Фестивалі європейського кіно.

Також у списку претендентів фільм польського режисера Агнешки Голланд Можливо, ви шукали, який було створено у копродукції з Україною.

Загалом до списку увійшло чимало стрічок, які добре зарекомендували себе на кінофестивалях: А потім ми танцювали (реж. Леван Акін), Королева сердець (реж. Мей ель-Тухі), Портрет дівчини у вогні (реж. Селін Ск’ямма), Біль та слава (реж. Педро Альмадовар), Дилда (реж. Кантемір Балагов), Бог існує, її ім’я – Петунія (реж. Теона Стругар Митевська), Вас не було на місці (реж. Кен Лоуч) та Тель-Авів у вогні (реж. Самех Зоабі).

З повним списком претендентів можна ознайомитися на сайті Європейської кіноакадемії.

Лауреатів Європейської кіноакадемії оголосять 7 грудня на офіційній церемонії нагородження у Берліні. Премія Європейської кіноакадемії присуджується з 1988 року та є європейським аналогом Оскару.

Нагадаємо, фільм Додому представлятиме Україну у національному відборі на висування на премію Оскар.

Джерело: European Film Awards

Фото: OIFF