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Український фільм Додому увійшов до лонг-листа Європейської кіноакадемії

Драма Додому режисера Нарімана Алієва увійшла до числа потенційних претендентів на премію Європейської кіноакадемії.

Додому 2019

Українська стрічка Додому режисера Нарімана Алієва претендує на номінацію премії Європейської кіноакадемії.

Фільм опинився серед 46-ти робіт, які відібрала селективна комісія Європейської кіноакадемії та рекомендувала для подальшого розгляду.

Яка зі стрічок та в якій номінації матиме честь позмагатися за Європейський Оскар, стане відомо 9 листопада в іспанській Севільї на Фестивалі європейського кіно.

Також у списку претендентів фільм польського режисера Агнешки Голланд Можливо, ви шукали, який було створено у копродукції з Україною.

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Загалом до списку увійшло чимало стрічок, які добре зарекомендували себе на кінофестивалях: А потім ми танцювали (реж. Леван Акін), Королева сердець (реж. Мей ель-Тухі), Портрет дівчини у вогні (реж. Селін Ск’ямма), Біль та слава (реж. Педро Альмадовар), Дилда (реж. Кантемір Балагов), Бог існує, її ім’я – Петунія (реж. Теона Стругар Митевська), Вас не було на місці (реж. Кен Лоуч) та Тель-Авів у вогні (реж. Самех Зоабі).

З повним списком претендентів можна ознайомитися на сайті Європейської кіноакадемії.

Лауреатів Європейської кіноакадемії оголосять 7 грудня на офіційній церемонії нагородження у Берліні. Премія Європейської кіноакадемії присуджується з 1988 року та є європейським аналогом Оскару.

Нагадаємо, фільм Додому представлятиме Україну у національному відборі на висування на премію Оскар.

ДжерелоEuropean Film Awards

ФотоOIFF

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