Факти ICTV зібрали топ-5 фільмів, які можна подивитися на День незалежності України.

24 серпня українці святкуватимуть День незалежності. Гарна нагода у цей вихідний відвідати кінотеатр разом зі своєю другою половинкою, друзями чи сім’єю.

Факти ICTV зібрали топ-5 фільмів різних жанрів, які можна подивитися у кінотеатрах на День незалежності.

Одного разу в Голлівуді

Події розгортаються у Лос-Анджелесі влітку 1969 року. Рік Далтон – телевізійний актор на злеті популярності після нещодавніх зйомок. Його товариш Кліфф Бут не планує пасти задніх, хоча він лише дублер.

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Сюжеткартини будується на тлі резонансного вбивства в Голлівуді п’ятьох людей, серед яких відомі актори.

Падіння янгола

Агента секретної служби Майка Баннінга підставляють і звинувачують у замаху на президента країни, і тепер його розшукують усі спецслужби. Щоб очистити своє добре ім’я, Баннінгу потрібно самотужки розкрити реальну терористичну загрозу.

До слова, головну роль у фільмі зіграв Джерард Батлер.

Королеви криміналу

Фільм знятий за мотивами коміксів 2014 року, написаних Оллі Мастерсом та Міно Дойлом для DC Vertigo.

Події розгортаються в 70-х роках минулого століття у Нью-Йорку. Лідерів ірландської мафії, що діяла у місті, заарештовує ФБР.

Поки чоловіки перебувають під арештом вести справи беруться їх дружини, яких зіграли Мелісса МакКарті, Тіффані Геддіш, Елізабет Мосс.

Хороші хлопці

У каліфорнійському містечку компанія школярів зважується на відчайдушний крок і замість занять вирушає в небезпечну подорож.

Однак дорога для приятелів виявилася наповненою пригодами та небезпеками, особливо коли мандрівники опинилися посеред пустелі і без зв’язку. У найкоротші терміни необхідно знайти спосіб полагодити авто і повернутися додому.

Паразити

Бідна корейська сім’я ледве зводить кінці з кінцями. Одного разу друг сина сімейства, їдучи на стажування за кордон, пропонує тому замінити його і попрацювати репетитором у старшокласниці в багатій родині Пак.

Хлопцеві брехнею вдається влаштуватися на цю роботу, а потім і прилаштувати інших членів своєї родини. Однак ніхто навіть подумати не міг, чим все обернеться.

Раніше Факти ICTV писали, куди піти на День незалежності у Києві.