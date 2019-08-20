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Факти / Шоу-бізнес / Зірки

Я говорю про безпеку: Олег Винник розповів про шалених фанаток

Співак Олег Винник розповів, що думає про своїх прихильниць та про ставлення до них.

Олег Винник

Співак та улюбленець жінок Олег Винник розповів про своє ставлення до прихильниць та їх спроби помацати або обійняти свого кумира, а особливо сміливі взагалі намагаються його поцілувати.

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Співак вважає, що у спілкуванні між фанатами та артистом має бути певна межа.

— Я не хочу ані відштовхувати, ані заохочувати. У мене завжди все чесно: я розумію, що їм хочеться мене і обійняти, і поцілувати. Але все ж таки має бути якась межа, і зараз я швидше говорю про безпеку. Поруч зі мною завжди є охоронець, який стежить за тим, щоб все було спокійно. Іноді дівчата так активно намагаються до мене пробитися, що можуть впасти і отримати забій. Тому я намагаюся, щоб все було спокійно, – зазначив співак.

Раніше Факти ICTV писали про фанатку Олега Винника, яка заради його концерту пройшла вночі 45 км.

Джерело: Сегодня

Фото: Dreamstime

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